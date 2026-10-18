رئيس الاستثمار يبحث مع مجموعة «تولارام» السنغافورية فرص التوسع في السوق المصرية

التقى محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مجموعة «تولارام» السنغافورية العاملة في تصنيع الأغذية، برئاسة دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، لبحث الاستثمارات القائمة للمجموعة وفرص التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

واستعرض محمد عوض الأنظمة الاستثمارية المتاحة والحوافز والتيسيرات المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع المجموعة لتيسير إجراءات التوسع وتنفيذ المشروعات الجديدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جانبه، أكد فيفيك أوسواني، المدير التنفيذي للمجموعة الاستراتيجية وشراكات النمو بالمجموعة، أن مصر تمتلك مقومات واعدة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال، موضحًا أن المجموعة تدرس التوسع في السوق المصرية وإدخال خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز حضورها في مصر.

وبحث الجانبان فرص التوسع في تصنيع المنتجات الغذائية وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة، والاستفادة من البنية التحتية الصناعية واللوجستية والاتفاقيات التجارية المصرية لتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية، خاصة الأفريقية، بالاستفادة من الخبرات الصناعية وشبكات التوزيع الدولية للمجموعة، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها.