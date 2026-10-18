مجلس النواب اليمني يثمن مواقف مصر الداعمة لصنعاء وأمن السعودية والبحر الأحمر

أشاد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، بالمواقف المصرية الداعمة لأمن اليمن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وحماية أمن البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، أعرب البركاني، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، باسمه وباسم المجلس، عن تقديره للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وما تجمعهما من روابط أخوة ومصير مشترك وتضحيات مشتركة.

واستحضر الدور التاريخي لمصر في دعم الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962، ومساندة تطلعات الشعب اليمني إلى التحرر من الحكم الإمامي والاستعمار البريطاني وإقامة النظام الجمهوري، مشيرًا إلى أن التضحيات المصرية على أرض اليمن ستظل حاضرة في ذاكرة الشعب اليمني وشاهدًا على عمق العلاقات بين البلدين.

ونوه البركاني، أن انقلاب جماعة الحوثي ومحاولاتها إعادة إنتاج المشروع الإمامي يمثلان استهدافًا لمكتسبات الثورة والجمهورية وإرادة الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم العربي لليمن لاستعادة مؤسسات دولته الشرعية، وصون نظامه الجمهوري، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب عن تقديره لاستضافة مصر المواطنين اليمنيين المقيمين على أراضيها، وما توفره لهم من أمن ورعاية وفرص في التعليم والعمل، معتبرًا ذلك امتدادًا للعلاقات الأخوية بين الشعبين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشاد البركاني، بالمواقف التي عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حماية الأمن القومي العربي، ودعم أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وصون أمن البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية.

وشدد على أن أمن اليمن واستقراره يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن السعودية ودول الخليج ومصر، مؤكدًا أن حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب من التهديدات والاعتداءات مسئولية عربية مشتركة.

وحذر من استمرار الهجمات والتهديدات الحوثية ضد اليمن ودول الجوار، ولا سيما السعودية، ومحاولات تهديد الملاحة البحرية والسيطرة على الممرات المائية، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

ودعا إلى موقف عربي موحد يحمي سيادة الدول، ويدعم مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية، ويحول دون استخدام الممرات المائية الاستراتيجية للضغط على الدول العربية أو تهديد الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ.

وأشار إلى أن التنسيق بين مصر والسعودية، بالتعاون مع اليمن ودول الخليج وسائر الدول العربية، يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإقليمية، لافتًا إلى أن التضامن بين هذه الدول ضرورة استراتيجية تفرضها وحدة المصير وتشابك المصالح.

وفي هذا السياق، أعرب عن تطلعه إلى تبني مجلس النواب المصري موقفًا داعمًا لأمن اليمن والسعودية ودول الخليج، ورافضًا للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية والممرات المائية، ومساندًا لحق الشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما ثمن مواقف القيادة المصرية، ولا سيما ما طرحه الرئيس السيسي خلال حفل بالأكاديمية العسكرية بشأن أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن حماية البحر الأحمر والممرات المائية من التهديدات ومحاولات فرض الأمر الواقع «ضرورة للحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها الاقتصادية».

واختتم البركاني بالتعبير عن تطلعه إلى موافقة مجلس النواب المصري، خلال جلسته الطارئة، على دعوة الرئيس السيسي إلى اتخاذ ما يلزم لتعزيز أمن الأمة العربية واستقرارها، في ضوء الارتباط الاستراتيجي بين البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، ومواجهة المخاطر الناجمة عن الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران.



