مسئول بشركة الديار القطرية: مشروع علم الروم سيكون بوابة تربط المنطقة في مصر بخطوط الملاحة الدولية

قال طالب العزبة رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، إن مشروع المنطقة الاستثمارية "علم الروم"، سيكون بوابة تربط المنطقة بخطوط الملاحة الدولية في البحر المتوسط.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لإطلاق المنطقة الاستثمارية علم الروم، على البحر المتوسط، إنه في قلب المشروع، منطقة مراسي، ستضم ٣٧٠ مرسى يخوت، ما يربطها بخطوط الملاحة الدولية، وتشجيع السياحة ومزيد من الاستثمارات، وسيوفر المشروع ٢٥٠ ألف فرصة عمل عند اكتماله.

وأضاف خلال المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء الاستثمار محمد فريد، والإسكان راندا المنشاوي، والمالية أحمد كجوك، أن المرحلة الأولى التي تنتهي في ٢٠٣٠، ستوفر ٣٠ الف فرصة عمل.

وعقدت الشركة المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع، الذي أعلنته الحكومة المصرية العام الماضي، والذي تصل استثماراته إلى نحو ٣٠ مليار دولار، وذلك لإطلاق المنطقة الاستثمارية علم الروم، ويمتد المشروع على مساحة ٤٩٠٠ فدان.

وأضاف العزبة، أن المنطقة الاستثمارية تستهدف إن تكون منطقة للإقامة طوال العام، وليس في فترات محددة.

وأوضح أن الشركة تستعد للإعلان عن خطوات جديدة العام المقبل، وأنها تنفذ أجزاء من المراحل التالية، بالتوازي مع المرحلة الأولى.