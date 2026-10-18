وزير الدفاع الإيراني الجديد: نحتاج تطوير القدرات الدفاعية بصورة مستمرة

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بموافقة البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرًا للدفاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أكد كتابجي، خلال عرض برنامجه أمام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، التزامه بخدمة بلاده، والعمل تحت قيادة المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وأوضح أن توليه الوزارة يأتي في مرحلة تشهد فيها البيئة الأمنية والاستراتيجية لإيران تحولات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يفرض تحديات معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة التهديدات والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وأشار إلى أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضًا العقوبات الاقتصادية والهجمات السيبرانية وتعطيل سلاسل الإمداد وحرب المعلومات والقيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا، ما يستدعي تطوير القدرات الدفاعية بصورة مستمرة.

وأكد كتابجي أن إيران تمكنت، على مدى العقود الماضية، من تطوير قدراتها الدفاعية رغم العقوبات والقيود المفروضة عليها، مستفيدة من جهود القوات المسلحة والعلماء والمتخصصين في الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والشركات المعرفية.

وأضاف أن هذه القدرات شهدت مزيدًا من التطوير والتحديث عقب الحرب الأمريكية الإسرئايلية، معتبرًا أن «الإنجازات الدفاعية الإيرانية أثرت في حسابات الخصوم وتقديراتهم بشأن جدوى مواصلة أي مواجهة عسكرية».

وشدد وزير الدفاع الإيراني المعيّن على أهمية الوحدة الوطنية والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في مواجهة التهديدات، معربًا عن ثقته في استمرار إيران و«محور المقاومة» في السعي إلى تحقيق أهدافهما في مواجهة ما وصفه بـ«الاستكبار العالمي».



