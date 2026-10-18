مركز المملكة بالرياض يُبلغ موظفي مكاتبه الإدارية بالعمل عن بُعد حتى إشعار آخر

أبلغ مركز المملكة موظفي مكاتبه الإدارية بالعمل عن بُعد والامتناع عن الحضور إلى مكاتبهم بدءا من الأحد وحتى إشعار آخر، فيما تتواصل هجمات الحوثيين المدعومين من إيران ضد المملكة منذ أسبوعين.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني للمكاتب الإدارية بالمركز المؤلف من 99 طابقا، أُرسلت في وقت متأخر من مساء السبت: «يُرجى العلم بأنه تقرر إلزام جميع موظفي المكاتب في مركز المملكة بالعمل عن بُعد، وذلك اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر».

وطلب المركز من الموظفين «الامتناع عن الحضور» خلال هذه الفترة، فيما بقي المركز التجاري الفاخر في الأدوار الأرضية للبرج مفتوحا، بحسب صحفية في وكالة «فرانس برس».

ويشكل المركز أحد معالم الرياض، ويملكه رجل الأعمال الوليد بن طلال، ويضم مكاتب لكبريات المؤسسات والشركات العالمية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين حوثيين، كانا يستهدفان مدينة خميس مشيط، بالإضافة إلى طائرة مسيرة كانت تستهدف منطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان مقتضب، إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

والسبت، أعلن التحالف اعتراض مُسيَّرات فوق الرياض ومناطق أخرى بالمملكة العربية السعودية، حيث قال المتحدث باسم التحالف، في بيان نشره على موقع إكس: «اعترضنا ودمَّرنا 4 مُسيَّرات خلال الساعات الماضية بمناطق الرياض والشرقية والجنوبية».