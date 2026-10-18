أمين مجلس التعاون الخليجي: اعتداءات الحوثيين على السعودية سلوك إجرامي متعمد

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية تمثل سلوكًا إجراميًا متعمدًا، مشددًا على ضرورة تحرك دولي فاعل لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ168 لمجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس.

وأدان البديوي استهداف المطارات والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة، وما يترتب عليه من تعريض السكان والمسافرين والعاملين للخطر، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول مجلس التعاون، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.

وحذر من الممارسات الإيرانية التي تستهدف أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات استخدامه وسيلة للضغط والتهديد، بما يعرض التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.

وشدد البديوي على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون قيود أو تهديدات، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم لحماية الممرات البحرية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد التكامل الخليجي، أوضح البديوي أن الأمانة العامة للمجلس، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، تواصل تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز التعاون المشترك، وتطوير القدرات على مواجهة الأزمات والتحديات، ودعم مسارات التنمية والازدهار.

وأشار إلى أن القادة الخليجيين حددوا، خلال لقائهم التشاوري التاسع عشر في مدينة جدة في 28 أبريل 2026، أولويات لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، وتعزيز الترابط اللوجستي، وتطوير مشروع الربط المائي، وتوسعة قدرات الربط الكهربائي، إلى جانب مشروعات التخزين الاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة اقتصادات دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها.