بولندا تحقق بشأن خرق محتمل لمجالها الجوي

تحقق بولندا بشأن خرق محتمل لمجالها الجوي خلال الليل، حسبما قالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة.

وقالت القيادة في بيان اليوم الأحد إن الجيش والشرطة يعملان على تحديد موقع محتمل جنوب مدينة لوبلين بشرق بولندا، ربما يكون قد سقط به جسم مجهول، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف البيان أنه على الرغم من عدم تأكيد أي خرق، تحاول الفرق التحقق من إشارة رادار مسجلة وتقارير من سكان، وتحديد ما إذا كانت الإشارة ربما انطلقت بسبب نوع من الظواهر المناخية.

وقال المتحدث باسم القيادة، ياتسيك جوريشيفسكي، في التلفزيون الحكومي: «يمكن أن تكون ظاهرة مناخية أعاقت عمل أنظمة الرادار أو سرب كبير من الطيور».

وأضاف: «لا نستطيع أيضا أن نستبعد احتمالية أن أنظمتنا رصدت طائرة مسيرة أكبر حجما».