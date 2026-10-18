وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط أكثر من 1000 درون أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 1015 طائرة بدون طيار (درون) أوكرانية، فوق مناطق متفرقة في روسيا الاتحادية، خلال الليلة الماضية.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساءً يوم 17 أكتوبر وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم 18 أكتوبر الجاري، دمّرت قوات الدفاع الجوي 1015 درون أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات متفرقة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مدينة سان بطرسبورج الروسية، ألكسندر بيجلوف، مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، جراء هجوم أوكراني بدرونز على المدينة.

وكتب بيجلوف في منشور عبر قناته على تطبيق "ماكس": نتيجة لهجوم واسع النطاق بدرونز شنّه الأوكرانيون، قُتل شخص واحد وأُصيب 5 آخرون، ويتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات.

وأضاف: "تضرر 12 مبنى سكنيًا ومنزلين خاصين. وتجري أعمال الترميم حاليًا في المواقع".

وأمس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمّرت وأسقطت 654 درون أوكرانية وقذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد.