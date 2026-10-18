 ماليزيا تنصح رعاياها بتأجيل رحلات السفر غير الضرورية إلى فرنسا وسط المظاهرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تنصح رعاياها بتأجيل رحلات السفر غير الضرورية إلى فرنسا وسط المظاهرات

كوالالمبور - (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:23 ص

نصحت ماليزيا رعاياها الذين يخططون لزيارة فرنسا بدراسة تأجيل رحلات السفر غير الضرورية في أعقاب المظاهرات المستمرة في مدن رئيسية بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، إنها تراقب عن كثب الوضع، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن تورط ماليزيين في المظاهرات أو تضررهم منها، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، ذكرت الوزارة أن السفارة الماليزية في باريس نصحت الماليزيين في فرنسا بتوخي الحذر واليقظة.

ونصحت الوزارة الماليزيين بمتابعة التطورات من خلال تحديثات صادرة عن السفارة الماليزية والسلطات الفرنسية ذات الصلة.

وذكرت الوزارة أن السفارة لا تزال على اتصال مع السلطات المحلية ومستعدة لتقديم المساعدة القنصلية إذا لزم الأمر.

 

 


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