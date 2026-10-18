 ماليزيا تدرس نشر مروحيات وطائرات لإطفاء الحرائق في إندونيسيا - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

ماليزيا تدرس نشر مروحيات وطائرات لإطفاء الحرائق في إندونيسيا

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 11:25 ص

تدرس ماليزيا نشر مروحيات وطائرات مخصصة لإطفاء الحرائق لمساعدة إندونيسيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة بمختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري محمد حسن إن المساعدة المقترحة تتم مناقشتها من قبل مسؤولين كبار من الدولتين قبل طرحها أمام الحكومة للموافقة عليها، حسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف أن المساعدة التي تتم دراستها تشمل نشر مروحيات وطائرات لضخ المياه لدعم عمليات مكافحة الحرائق في المناطق المتضررة.

وتابع بعد اختتام المؤتمر الوطني العاشر لجمعية التضامن الوطني اليوم: «يجري الأمين العام لوزارة الخارجية والمدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والمدير العام لمجلس الأمن القومي محادثات مع نظرائهم حول المسألة».

وأضاف أن «نتيجة تلك المناقشات سيتم طرحها قريبا للسعي للحصول على موافقة لإرسال المساعدة المناسبة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك