ماليزيا تدرس نشر مروحيات وطائرات لإطفاء الحرائق في إندونيسيا

تدرس ماليزيا نشر مروحيات وطائرات مخصصة لإطفاء الحرائق لمساعدة إندونيسيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة بمختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري محمد حسن إن المساعدة المقترحة تتم مناقشتها من قبل مسؤولين كبار من الدولتين قبل طرحها أمام الحكومة للموافقة عليها، حسب صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف أن المساعدة التي تتم دراستها تشمل نشر مروحيات وطائرات لضخ المياه لدعم عمليات مكافحة الحرائق في المناطق المتضررة.

وتابع بعد اختتام المؤتمر الوطني العاشر لجمعية التضامن الوطني اليوم: «يجري الأمين العام لوزارة الخارجية والمدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والمدير العام لمجلس الأمن القومي محادثات مع نظرائهم حول المسألة».

وأضاف أن «نتيجة تلك المناقشات سيتم طرحها قريبا للسعي للحصول على موافقة لإرسال المساعدة المناسبة».