ترامب يتعهد باتخاذ قرار جيد جدا بشأن العقوبات ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم اتخاذ قرار "جيد جدا" بشأن العقوبات ضد روسيا، مؤكدا أن هذا القرار سيصب في مصلحة العالم بأسره.





وقال ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، ردا على سؤال بشأن تعليق تطبيق الإجراءات ضد روسيا المنصوص عليها في قانون جديد: "كثيرون منكم لا يعرفون حتى الآن ماهية قراري، لكننا سنتعامل مع الأمر وستعرفون التفاصيل، إنه قرار جيد جدا، وسيكون في مصلحة البلاد، أي الولايات المتحدة، وأعتقد أنه سيصب في مصلحة العالم أيضا، لأننا نتحرك على الساحة العالمية".

ونقل صحفيو مجموعة الصحافة المرافقة للبيت الأبيض تصريحات ترامب، الذي امتنع عن الإجابة عن سؤال بشأن كيفية تفسير أوكرانيا لقراره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ماركو روبيو قد أعلن في وقت سابق أن ترامب منح نفسه مهلة 60 يوما لتقييم العواقب المحتملة لفرض عقوبات على روسيا ورسوم جمركية مرتبطة بها على دول أخرى، بما في ذلك انعكاساتها على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وأوضح روبيو أن الحاجة إلى إجراء تحليل إضافي ترجع إلى التوتر في أسواق الطاقة العالمية.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور رودجرز إن تطبيق الإجراءات ضد روسيا المنصوص عليها في القانون الجديد من شأنه أن يعرقل مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك صلاحية اتخاذ هذه الإجراءات في أي وقت، إذا رأى أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة الوطنية.

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا يقضي بتعليق تطبيق الإجراءات ضد روسيا المنصوص عليها في القانون الجديد، إلى حين صدور توجيهات أخرى عن الرئيس أو وزير الخارجية.

وفي 18 سبتمبر، وقع ترامب مشروع قانون أقره الكونغرس، ينص على تشديد العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس والشركات الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي جرى تعليق تطبيقها رسوما إضافية بنسبة 500% على البضائع الروسية، و100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الأكثر شراء للنفط والغاز الروسيين، ولا يشمل القرار إلغاء العقوبات الأمريكية السابقة على موسكو.