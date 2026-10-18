وزير الخارجية لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية وتضافر الجهود لدعم الاستقرار الإقليمي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، بالعاصمة بغداد، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء العراقي، معرباً عن التطلع لزيارته المرتقبة إلى القاهرة يوم ٢٣ نوفمبر المقبل. وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية والتواصل المستمر على مختلف المستويات، ومجدداً الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار والتنمية بالعراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات التشييد والبناء والنقل والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العراقية. كما تناول اللقاء سبل تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالي الربط الكهربائي والنفطي، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

ثمن الوزير عبد العاطي جهود الحكومة العراقية في تعزيز الأمن الداخلي وترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة, كما أشاد بالنهج العراقي الحريص على عدم الانخراط في الصراعات الإقليمية أو السماح باستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار، مؤكداً أهمية حماية العراق من تداعيات التوترات الإقليمية والحفاظ على مكتسباته في مجالي الأمن والتنمية.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة بمختلف مراحلها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مؤكداً أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تعترض جهود تحقيق السلام. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، وانعكاسات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز، واتفقا على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.