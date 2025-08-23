صعدت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 60 جنيها، ليصل سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4590 جنيها، مقارنة بـ 4530 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب الموقع، ارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 5245 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 18 إلى 3934 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها، ليصل إلى 36720 جنيها، مقابل 36240 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، أمس الجمعة 22 أغسطس، محققاً مكاسب أسبوعية، بعد خطاب رئيس الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول السنوية، والذي كشف عن ملامح جديدة لمسار السياسة النقدية، مشيراً إلى بدء مسار خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3373 دولاراً للأوقية، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند التسوية إلى 3418 دولاراً.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي بنسبة 1%، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى.

وتزامن ذلك مع صعود جماعي لمؤشرات وول ستريت الرئيسية حيث يصعد إس آند بي 500 بـ 1.2% وداو جونز يضيفف 643 نقطة وناسداك يضيف 1.36% ليصل إلى 21.375 نقطة.

في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وايومنج، قال باول في خطابه الفاتر إنه على الرغم من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضاً، "فمع بقاء السياسة النقدية في نطاق التقييد، فإن التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر قد يستدعيان تعديل موقفنا من السياسة النقدية".

وأضاف رئيس البنك المركزي أن ميزان المخاطر يبدو أنه يتحول" بين التزام الاحتياطي الفيدرالي المزدوج بالتوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وأشار إلى "تغييرات جذرية" في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة.

وركزت تصريحات باول بشكل كبير على بيانات الوظائف والتضخم القادمة التي ستُنشر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر.

ويتميز الذهب عادةً بأداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ لا يُقدم أي عائد، ويصبح أكثر جاذبية مقارنةً بالأصول ذات الفائدة.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، بأنه سيُقيل ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذا لم تستقيل، مكثفاً بذلك جهوده لكسب النفوذ على البنك المركزي الأميركي.

وظل الطلب الفعلي على الذهب في المراكز الآسيوية الرئيسية ضعيفاً هذا الأسبوع، حيث أبقى تقلب الأسعار المشترين في حالة ترقب، بينما استأنف صائغو المجوهرات في الهند عمليات الشراء قبل موسم مهرجانات رئيسية.

بالنسبة للعملات الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 39.01 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1362.90 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1125.53 دولار.