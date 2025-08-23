لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقًا، وأُصيبت 24 أخريات باختناق نتيجة الغرق، اليوم السبت، أثناء مشاركتهن في رحلة مصيفية بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، وذلك ضمن معسكر صيفي تابع لإحدى الأكاديميات.

وتلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وقوع حالة غرق جماعي في منطقة العجمي.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، برفقة 16 سيارة إسعاف، حيث جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 مصابات إلى مستشفى العامرية العام لتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي، أن الضحايا والمصابات هنّ طالبات من محافظة سوهاج، كنّ في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن إخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل كإجراء احترازي، في أعقاب الحادث الذي خلف حالة من الحزن والصدمة بين رواد الشاطئ وسكان المنطقة.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه تم رفع الرايات الحمراء منذ صباح اليوم على شواطئ العجمي وأبو تلات، والتي تعني منع السباحة نهائيًا حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، مشيرًا إلى أن الإدارة كثفت تواجد المنقذين، مع التنبيه المستمر على المصطافين بعدم النزول إلى البحر في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.