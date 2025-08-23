مسرح قصر ثقافة روض الفرج يستقبل عرض مركب الشمس ضمن المهرجان الختامي لمسرح الطفل

استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "مركب الشمس"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة يعقوب الشاروني"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

والعرض شريحة قصر ثقافة أسوان، تأليف محمد زناتي، وإخراج محمد عبدالمنعم، وشهده أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، ود. حسام محسب، ود. محمد حسانين، ود. أسامة محمد علي، ونجلاء علام، وبحضور رضوى القصبجي مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، والمدير التنفيذي للمهرجان، والمخرج عمرو حمزة مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق عام المهرجان.

وتدور قصة العرض حول الشاب "سمير" المحب للتاريخ والحضارة المصرية القديمة، ويقرر التطوع لحماية المتحف المصري، وهناك يلتقي الملكة حتشبسوت فيعتقد أنه يحلم ثم يتفاجئ بظهور بعض الآلهة المصرية القديمة؛ ليرافقونه في الرحلة التي كلفته بها الملكة للكشف عن الغزاة ومن يريدون تدمير الحضارة.

وأكد المخرج محمد عبدالمنعم، أن اختياره للعرض جاء بعد أن تلقى النص كهدية من صديق عزيز، الأمر الذي حفزه على تقديم رؤيته الإبداعية الخاصة للعمل.

وأوضح أن العرض يتميز بالعديد من التفاصيل الجاذبة التي تجعله مختلفا، مشيرا إلى أنه حرص على اختيار فريق العمل بعناية كبيرة، وسعى لتطوير الفكرة على مدار الوقت لتقديمها بشكل فني يتناسب مع عالم الطفل.

ومن ناحيته، قال المؤلف محمد زناتي، إن العرض يمثل جزءا من مشروع مسرحي بدأه منذ فترة طويلة، يركز على فكرة الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الوطني.

وأضاف أن القصة تشبه رحلة رمزية تربط بين الحاضر والماضي، من خلال سرد قصة مجموعة من اللصوص تسعى لسرقة المتحف المصري، في رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة بضرورة حماية تراث مصر وصونه من العبث.

أما الفنانة كيرمينا تادروس بطلة العرض، فأشارت إلى أنها تجسد شخصية الملكة حتشبسوت التي تساعد التأكيد المتطوع في المتحف؛ لمواجهة عصابة تسعى لسرقة الآثار، موضحة أن الدور يأتي ليجسد رسالة العمل في الحفاظ على الوطن.

وأوضح الفنان محمد محسن، أنه يجسد شخصية ملك الهكسوس، الذي يحاول سرقة خيرات البلاد وبسط السيطرة عليها، لافتا إلى أن الأحداث تتصاعد في صراع بين الخير والشر، وينتهي بانتصار الخير وموت الملك، في رسالة تؤكد أن العدل ينتصر في النهاية.

وأعرب الفنان بيتر عماد، عن سعادته بالمشاركة في العمل من خلال شخصية "سمير" الشاب الشغوف بمعرفة أسرار الحضارة المصرية، والذي يكتشف خلال الأحداث محاولات بيع وسرقة الآثار.

وأضاف أن العرض ينتهي بافتتاح المتحف المصري؛ للتأكيد على أن الحضارة المصرية القديمة سر حياة المصريين.

وأوضح الكيروجراف ومصمم الديكور والإضاءة أحمد جمعة، أنه استخدم تقنيات إضاءة ومؤثرات متناسبة مع كل مشهد، مع الاعتماد على الألوان الدافئة لتعزيز الإحساس المطلوب، هذا إلى جانب الاستعانة بموسيقى جذابة لتحقيق الإبهار لدى الطفل وجذب انتباهه.

أما مهندس الديكور خالد عطا الله، فأشار إلى أن فكرة العمل تعتمد على المزج بين الماضي والحاضر من خلال تداخل زمني واضح، وجرت ترجمة ذلك على مستوى السينوغرافيا والديكور باستخدام عناصر تعتمد على ميكانيزمات تخدم طبيعة العرض، معربا عن أمله في استمرار التطوير في مجال مسرح الطفل بما يلبي طموحات الجمهور.

و"مركب الشمس" تمثيل: بيتر عماد، وفيلوباتير فادي، وكيرمينا تادروس، وچوليا جرجس، وأحمد فاروق، ومصطفى حسن، وتسابيح أسامة، وبسملة حمدي، وبسملة وليد، ومحمد محسن، وناجي ناصر، ومنة الله حمدي، وتسنيم وليد، وأيمن أحمد، وكريستين جندي، ومحمد فاروق، وبافلي سامي، وناتالي مهني، وچونيير مهني، ومؤمن متولي، ومحمد عبدالسلام، وآدم عبدالمنعم، وأحمد جبريل، ودعاء فتحي، وحياة حسين، وحاتم فاروق.

استعراضات فرحة سيد، وچومانا سيد، وريماس إبراهيم، وسلسبيل وليد، وأميرة سيد، وسما وليد، وريتاج مصطفى، وملك شريف، وديكور وملابس خالد عطا الله، وموسيقى وألحان محمد خالد، وغناء ناتالي ناجي، وبيتر عماد، ومحمد محسن، وهندسة صوتية أحمد جمعة.

وينفذ المهرجان، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى الرئيس التنفيذي للمهرجان، والإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن مدير المهرجان، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة، وتقدم جميع عروضه بالمجان على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويأتي المهرجان، كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، وفرصة لاكتشاف مواهب جديدة وفتح آفاق أوسع للأطفال نحو عالم المسرح، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.

وتتواصل فعالياته اليوم السبت مع عرضين مسرحيين الأول بعنوان: "حنان في بحر المرجان" ضمن عروض نوادي مسرح قصر ثقافة فارسكور، تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد طارق، ويعرض في الثانية عشرة والنصف ظهرا، والثاني "لعبة ولغز" شريحة قصر ثقافة دمنهور، من تأليف عبد الرحمن الزغبي، وإخراج أحمد حسانين، ويعرض في الثامنة مساء.