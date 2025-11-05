خدمات الشروق
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
6:34 م القاهرة
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
مصر
الجالية المصرية في الأردن تنهي استعداداتها لانتخابات النواب
نقيب القراء: لجنة لمراجعة تلاوات الإذاعة والأمسيات لحفظ جلال القرآن
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس
حزب المؤتمر : المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني ومسئولية تاريخية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
الرئيس الألماني يدعو إلى توسيع نطاق العلاقات بين بلاده وأنجولا
استقرار الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية
رئيسة المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد رجل تحرش بها في الشارع
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
يد الزمالك تخسر من سموحة في نصف نهائي السوبر
تشيلسي يتحرك لخطف هدف مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو
داري: سأعود للتدريبات خلال يومين.. والأهلي غير محظوظ
رأي
فن
نقابة المهن التمثيلية تحذر من شخص ينتحل صفة طلعت الشريف
بدء تصوير مسلسل الكينج لمحمد إمام
28 مشروعًا تشارك في الدورة الثامنة لورشات الأطلس بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
مصر تحصد جوائز الدورة الثانية من مهرجان FS-film الأفلام القصيرة جدا
مال وأعمال
أعمال
مواطن
التنمية المحلية: نفذنا 69 حملة تفتيش ميدانية واتخذنا إجراءات صارمة ضد المخالفين
تحديات الاقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ بمدينة شرم الشيخ
العمل: إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون
حوادث وقضايا
مقاطع خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى لإعلانها عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب
الاستئناف تؤيد حبس هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات الخادشة
السيطرة على حريق نشب بكشك توزيع كهرباء بطريق بلبيس العاشر
تجديد حبس شاكر محظور 45 يوما في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
تليفزيون
مصمم أفلام حفل افتتاح المتحف الكبير: نقلنا المشاهد إلى الحقبة الفرعونية بأسلوب بصري مبهر
مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام
أسامة كمال: لولا جهود مرقص باشا حنا لما كنا نحتفظ بكنوز توت عنخ آمون كاملة
إبراهيم عيسى: مصطلح «الضيوف» لا وجود له في أي قانون.. هناك مقيمون شرعيون وغير شرعيين فقط
