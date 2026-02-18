الشرطة اليونانية تعتقل 38 شخصا بالحرم الجامعي في ثيسالونيكي عقب أعمال شغب

اعتقلت الشرطة اليونانية العشرات من الأشخاص في ثيسالونيكي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، خلال حملة إجراءات صارمة على الأشخاص الذين ظلوا لساعات داخل الحرم الجامعي الرئيسي في المدينة الواقعة بشمال البلاد.

وجاءت العملية الشرطية التي وقعت ليلا بعد أعمال عنف واسعة النطاق في السابع من فبراير عندما هاجم بعض الشباب الذين كانوا يحضرون حفلا في الحرم الجامعي ، الشرطة المتمركزة في الخارج بقنابل حارقة، بحسب صحيفة كاثيميرني اليونانية. واحتجزت الشرطة أكثر من 300 شخص يشتبه في قيامهم بأعمال شغب آنذاك، دون تنفيذ اعتقالات.

وشارك العشرات من رجال الشرطة ، من بينهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب، في الحملة التي نفذت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث جرى اعتقال 38 شخصا بناء على مزاعم بتعطيل عمل الجامعة بينما كانوا في الحرم في وقت متأخر من الليل. ومنعت سلطات الجامعة الأشخاص من البقاء في الحرم بعد العاشرة مساء إلا إذا كانوا هناك في عمل يتعلق بالجامعة.