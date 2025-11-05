يد الزمالك تخسر من سموحة في نصف نهائي السوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام سموحة، بنتيجة 29-28 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطلة كأس السوبر لكرة اليد.

وفاز الفريق السكندري بعدما ظهر الأبيض بمستوى باهت ولم ينجح في تسجيل أكثر من 11 هدفا في الشوط الأول.

ويقود سموحة نجم الزمالك السابق حسين زكي، فيما يتأهل الأزرق لمواجهة الفائز من الأهلي وسبورتنج في نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد أعلت في وقت سابق اليوم التعاقد مع حسن قداح لاعب كيلسي البولندي، ونجم منتخب مصر الأول لكرة اليد، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول بالنادي في الموسم الحالي.

ولعب قداح في صفوف يد الزمالك قبل أن يحترف في الدوري البولندي قبل موسمين، وحقق عدداً من البطولات المحلية والقارية مع كوماندوز اليد.

ويأتي التعاقد مع قداح، في إطار خطة إدارة النادي لدعم صفوف كوماندوز اليد من أجل حصد البطولات المحلية والقارية.