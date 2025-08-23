أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أكثر من 15 ألفا و600 شخص في غزة، بينهم 3 آلاف و800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية خاصة.

جاء ذلك في منشور له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، حيث تطرق إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة.

ووجّه غيبريسوس شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لعمليات إجلاء الحالات الحرجة.

وأضاف: "ما يزال أكثر من 15 ألفا و600 مريض، بينهم 3 آلاف و800 طفل، بحاجة إلى رعاية خاصة".

ودعا إلى زيادة عمليات الإجلاء من غزة وإلى المزيد من الدول، وتسهيل وصول المساعدات من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة.

كما جدد جيبريسوس دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أية مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.