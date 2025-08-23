المؤسسة العسكرية تعترف: حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

أفادت مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لصحيفة "معاريف"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي وقف العملية العسكرية واحتلال مدينة غزة.

ووفقًا لمصدر عسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "الانطباع السائد هو أن رئيس الوزراء مُصرّ على العملية حتى النهاية. فهو يُدرك أنه بدونها لن يكون قادرًا على الحفاظ على تماسك الحكومة، وستنهار".

ويُجهّز جيش الاحتلال نفسه بجدية للقتال. وتُعدّ إعادة تأهيل القوات وتعبئة قوات الاحتياط في الثاني من سبتمبر، بعد انتهاء العطلة الصيفية، دليلاً على استعدادهم التام للعمل العسكري، وفقا لوكالة "معاً" الفلسطينية.

ويُقدّر جيش الاحتلال أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر عديدة أخرى، ولذلك ستُنفّذ تعبئة قوات الاحتياط على مراحل، حيث يُحدّد الجيش مواعيد إرسال الأوامر الأولى هذا الأسبوع، والباقي في أوائل نوفمبر، ثم في أوائل ديسمبر، ويناير.

وتعمل قوات الاحتلال الآن على أساس أن العملية قد تم تنفيذها، وخلال أسابيع سوف تعود القوات مرة أخرى إلى ساحة فلسطين، ومستشفى الشفاء، وأنقاض مبنى البرلمان، وكذلك شارع الوحدة الرئيسي والشوارع المركزية صلاح الدين وعمر المختار، حسب الصحيفة.

ومع بداية الأسبوع، سيواصل جيش الاحتلال عملياته لنقل السكان من جنوب المدينة. وفي الأسبوع الماضي، تواصلت إسرائيل مع مديري مستشفيات المدينة وأبلغتهم بإعداد خطط إخلاء ونقل المرضى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.