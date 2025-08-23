صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 62 ألفا و622 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء مواصلة إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية منذ نحو 23 شهرا إلى "62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية نحو "61 شهيدا و308 مصابين"، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأكدت وجود عدد آخر من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة والطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات وخطورة الأوضاع في بعض المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي ارتفعت أيضا إلى "10 آلاف و778 شهيدا، و45 ألفا و632 مصابا".

وذكرت أنها أضافت نحو "298 شهيدا، للإحصائية التراكمية لإجمالي الشهداء وذلك بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

وعن ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية، قالت الوزارة إن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت إلى "ألفين و76 شهيدا وأكثر من 15 ألفا و308 مصابين" منذ 27 مايو الماضي، وذلك بعد استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

كما أكدت الوزارة أن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة الماضية "8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان"، ما يرفع حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي منذ بدء الإبادة إلى 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا.

والجمعة، قالت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي)، في تقرير: "تأكدت المجاعة في محافظة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر المقبل".