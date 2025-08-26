سلوت: مواجهة نيوكاسل لا علاقة لها بكرة القدم

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، استياءه الشديد من مجريات المباراة أمام نيوكاسل، معتبرا أن اللقاء ابتعد كثيرا عن كرة القدم التكتيكية وتحول إلى صراع بدني مليء بالكرات الثابتة والطويلة.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال آرني سلوت في تصريحات عقب المباراة عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «لست متأكدًا إن كنت شاهدت مباراة كرة قدم اليوم. كانت الركلات الثابتة تتكرر باستمرار، والتمريرات الطويلة أيضا».

وأضاف: «لم يكن للأمر علاقة كبيرة بالتكتيك، كما قلت قبل المباراة، لكن أعجبني كثيرا أننا صمدنا بقوة. النصف ساعة الأولى أو حتى 45 دقيقة كانت صعبة جدا، لكننا تماسكنا».

وأوضح: «عندما يلعب الخصم بعشرة لاعبين، تتوقع أن يكون ذلك في صالحك، لكن عندما يتولى الحارس تنفيذ كل ركلة حرة، فإن الأمر لا يساعدك كثيرا بوجود أفضلية عددية. لهذا كان من الصعب علينا أن نحافظ على نتيجة 2-0 حتى النهاية».

وأتم: «الهدف الثالث كان رائعا من لاعب يبلغ 16 عاما، ريو يملك لمسة نهائية مميزة بالنسبة لعمره. سمعت أحدهم في غرفة الملابس يقول إنه كان سيلمس الكرة أولا قبل التسديد، لكنه واثق جدا من نفسه. بالنسبة لعمره، هو فعلا مهاجم بارع».

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 6، بعدما حقق انتصاره الثاني تواليًا مع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الانتصار في الجولة الأولى أمام بورنموث بنتيجة 4-2.