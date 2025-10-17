سلوت: صلاح كان يمكنه صنع الفارق أمام تشيلسي

تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التوازن بين الهجوم والدفاع داخل منظومة الفريق، ودور النجم المصري محمد صلاح في هذا الجانب، مؤكدًا سعيه الدائم لتحقيق الانسجام المثالي بين أدوار الجناح والظهير.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:" كل من فلوريان فيرتز ودومينيك سوبوسلاي يلعبان في مركز الوسط الهجومي، لكن يُنتظر منهما أيضًا أداء الواجبات الدفاعية".

وأضاف:" رأيت تصريحات كوكوريلا عن صلاح، لكني عرضت على اللاعبين خمس أو ست لقطات كان يمكن فيها لمو أن يصنع الفارق، ولو حدث ذلك لتغيّر الحديث تمامًا، وكنا سنتحدث الآن عن اللحظات المميزة التي يصنعها محمد صلاح مثل تلك اللحظات التي صنعها لنا الموسم الماضي.ولكن ذلك لم يحدث، لذا سوف تستمع لمثل هذه التعليقات والأراء".

وتابع المدرب الهولندي:" هناك دائمًا معادلة دقيقة بين دور الجناح والظهير، وأريد من أظهرتنا أن تهاجم أيضًا، لذا علينا إيجاد التوازن الصحيح. نحن نستقبل عددًا كبيرًا من الكرات العرضية، وأنا أدرك ذلك جيدًا، وعلينا أن نتحسن في هذا الجانب".