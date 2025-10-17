ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية و 108 متعاطين للمخدرات خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 109 آلاف و516 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1965 سائق تبين إيجابية 98 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة عن ضبط 1017 مخالفة مرورية متنوعة "مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة".

كما تم فحص فحص 137 سائقا تبين إيجابية 10 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم، وتم ضبط 11 محكوما عليهم بإجمالي 12 حكمًا، كما تم التحفظ على 6 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.