مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 إثر هجوم انتحاري

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، مقتل سبعة جنود وإصابة 13 آخري في هجوم انتحاري بالقرب من حدود أفغانستان، فيما اتفق البلدان على وقف لإطلاق النار يبقى هشا، بالرغم من أنه وضع حدا لقتال عنيف استمر لأيام.

يأتي ذلك فيما تقترب هدنة لمدة 48 ساعة بين الجانبين من نهايتها، رغم أنها أنهت قتالاً عنيفًا استمر لأيام هذا الشهر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في السياق، قال خمسة مسئولين أمنيين إن الجنود قتلوا في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان.

وأضاف المسئولون إن مسلحا صدم بسيارة مفخخة جدار مكان محصن يستخدم معسكرا للجيش، بينما حاول آخران اقتحام المنشأة قبل قتلهما بالرصاص.

ويشكل عنف المسلحين في باكستان مصدر توتر كبيرا في العلاقات مع حركة طالبان الأفغانية، التي استولت عام 2021 على الحكم وعادت إلى كابول، بعد رحيل القوات التي كانت تقودها الولايات المتحدة.