تحطم مروحية في إنجلترا يودي بحياة 3 أشخاص

تحطمت مروحية صباح الاثنين أثناء رحلة تدريبية في جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع بجروح خطيرة، بحسب السلطات.

وكانت المروحية من طراز "روبنسون آر 44 2" تقل طيارا وثلاثة ركاب عندما سقطت قبيل الساعة 9:30 صباحا. وقالت الشركة المشغلة للطائرة إن إحدى طائراتها تعرضت لحادث خلال رحلة تدريبية.

وتم نقل الناجي المصاب بجروح خطيرة جوا إلى مركز الإصابات البالغة في مستشفى جامعة ساوثهامبتون.

وقالت شاهدة عيان تُدعى لي جولدسميث لصحيفة "آيسل أوف ويت كاونتي برس" إنها كانت تقود سيارتها عندما شاهدت المروحية وهي تدور لتهوي داخل سياج.

وأكد فرع تحقيق حوادث الطيران في المملكة المتحدة أنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث، فيما لم تعرف بعد أسباب التحطم.