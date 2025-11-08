سلسلة انتصارات بايرن ميونخ تتوقف في برلين بعد 16 مباراة متتالية

سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام يونيون برلين على ملعب أندر ألتن فورستراي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، ليُوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق البافاري هذا الموسم عند 16 مباراة.

المباراة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة، حيث تقدم يونيون برلين أولًا عبر مدافعه دانيلهو ديوجي في الدقيقة 27 بعد استغلال خطأ من حارس بايرن مانويل نوير. ورد بايرن سريعًا بهدف التعادل عن طريق لويس دياز بتسديدة قوية في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، عاد ديوجي ليسجل الهدف الثاني ليونيون برلين في الدقيقة 82، مستفيدًا من خطأ دفاعي للبافاري، قبل أن ينجح هاري كين في إدراك التعادل القاتل برأسية رائعة في الدقيقة 92، ليحافظ على نقطة لكل فريق.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما أصبح رصيد يونيون برلين 12 نقطة في المركز العاشر.

وتوقف بذلك بايرن ميونخ عن سلسلة الانتصارات التي حققها في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، بعد أن وصل الفريق إلى 16 فوزًا متتاليًا في 17 مباراة بكل المسابقات، شملت 9 انتصارات في الدوري، 4 في دوري أبطال أوروبا، 2 في كأس ألمانيا، وفوز في السوبر الألماني.