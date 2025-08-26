قال المتعاقد الأمني السابق مع مؤسسة غزة الإنسانية أنتوني أجيلار، إنه اتخذ قرار الاستقالة من العمل بالمؤسسة ومغادرة القطاع بغض النظر عن قدر المال أو أي مكافأة يمكن أن يحصل عليها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الغد، مساء الاثنين، أنه أراد ألا يكون جزءًا من إبادة جماعية أو إجبار السكان على النزوح قسرًا، مشيرًا إلى أن المجاعة التي وقعت في غزة كانت متعمدة من قبل إسرائيل.

وأوضح أن المجاعة والنزوح والإباداة الجماعية كانت جميعها إجراءات متعمدة لا يمكنه المشاركة فيها، مؤكدا أن هناك العديد من الأدلة التي تظهر حقيقة ما يحدث في فلسطين.

ونوه بأن ما يحدث هو إبادة جماعية، كما يُجبر الآلاف على النزوح القسري من منازلهم من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه، ويتم إجبارهم على العيش في خيم جماعية.

ولفت إلى أن مؤسسة غزة التي يُفترض أن تقدم المساعدات لا تقدم للفلسطينيين أي مياه على الإطلاق، كما أن الغذاء المقدم محدود جدًا وغير كافٍ لتغذية شعب غزة.

وأفاد بأن أهالي غزة يعانون من الجوع ويواجهون الموت والنزوح، مؤكدا أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل عبر استهدافهم بالرصاص في الرأس ويتم قصفهم عمدًا وبشكل مخطط.

وأكد أنه بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات يتضح أن ما يحدث إبادة جماعية عن عمد، وتحدث أمام أعين العالم دون بذل ما يكفي لوقف ذلك.