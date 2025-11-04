طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود ثم تستدير للعودة مقابل سوتشي

حلقت طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت قد أقلعت في وقت سابق من قاعدة في بريطانيا فوق البحر الأسود ثم استدارت قرب سوتشي وعادت إلى المجال الجوي الأوروبي.



وجاء على موقع Flightradar24 أن مسار الرحلة أظهر أن طائرة "بوينغ RC-135U" أقلعت من قاعدتها في ميلدنال في بريطانيا، وحلقت فوق هولندا وألمانيا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، ثم حلقت فوق البحر الأسود بمحاذاة شبه جزيرة القرم ثم استدارت مقابل سوتشي، متجهة في الاتجاه المعاكس.

وبحلول الساعة 3:55 صباحا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء، عبرت طائرة الاستطلاع الحدود بين التشيك وألمانيا وتواصل التحليق عائدة فوق الأراضي الألمانية.

وتحلق طائرات التجسس الغربية بشكل مستمر في أجواء البحر الأسود، حيث اعترضت مقاتلة روسية طائرة تجسس أمريكية من طراز "P-8 بوسيدون" في 27 أغسطس فوق البحر الأسود.