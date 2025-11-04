سول: بيونج يانج كانت تتهيأ للحوار مع واشنطن خلال قمة أبيك

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الاستخبارات الوطني اكتشف مؤشرات على أن كوريا الشمالية كانت تستعد لعقد قمة محتملة مع الولايات المتحدة أثناء انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية، رغم أن الاجتماع لم يتم.

وأوضح وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الوطني قدم هذا التقييم خلال جلسة تدقيق برلمانية مغلقة.

ونقلت يونهاب عن النائب لي سونج-كيون من حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي قوله: "رغم أن القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال قمة أبيك لم تعقد، فإن قنوات متعددة تؤكد أن الشمال كان يستعد خلف الكواليس لإجراء حوار مع الولايات المتحدة."