النيابة تطلب تحريات مصرع قارئ عدادات إثر سقوطه من الطابق الـ14 في الإسكندرية أثناء عمله

طلبت نيابة المنتزه في الإسكندرية تحريات المباحث الجنائية حول مصرع محمد الجمل، موظف بشركة مياه الشرب، بعد سقوطه من الطابق الـ14 أثناء قراءة عداد داخل عقار سكني بمنطقة ميامي.

كما قررت النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، إلى جانب ضم التقرير الطبي الخاص بمناظرة الجثمان، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء رشاد فاروق إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ببلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف تابع لفرع المندرة بشركة المياه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والفحص الأولي إصابة الضحية بجروح وكسور متفرقة ونزيف داخلي في المخ أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وأوضح سكان العقار في أقوالهم أن القتيل كان يؤدي عمله بصفته قارئ عدادات، إلا أن توازنه اختل فسقط في منور المبنى، ما تسبب في الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ استكمال التحريات، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق.