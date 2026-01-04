جوتيريش يُبدي بالغ قلقه بشأن إعلان إسرائيل تعليق عمل منظمات دولية غير حكومية في فلسطين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن القلق البالغ بشأن إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى الرجوع عن هذا الإجراء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد "جوتيريش" على أن جهود المنظمات الدولية غير الحكومية لا غنى عنها للعمل الإنساني المنقذ للحياة، وأن تعليق عملها يخاطر بتقويض التقدم الهش الذي أحرز أثناء وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إعلان السلطات الإسرائيلية يأتي بالإضافة إلى القيود السابقة التي أخرّت بالفعل دخول الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء والنظافة الضرورية إلى قطاع غزة.

وذكر "دوجاريك"، أن هذا الإجراء الأخير سيفاقم بشكل أكبر الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، مضيفا: "يشدد الأمين العام على أن إسرائيل، بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، يجب أن تسمح بمرور الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين وأن تُيسر ذلك".

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تأكيد الأمين العام ضرورة أن يتمكن جميع شركاء العمل الإنساني من العمل بأمان وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.