مدرب مالي: تعاملنا بذكاء في مباراة تونس

أكد توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه تعامل بذكاء مع مباراة مالي، التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، لحساب ثمن النهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال توم سانتيفيت في تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية: "المباراة بدأت بشكل متوازن ومفتوح من الجانبين، قبل أن تتغير معالمها بالكامل بعد الدقيقة 27، إثر طرد لاعبنا ويويو كوليبالي، فهذا الطرد صعّب المهمة بشكل كبير على فريقه".

وأضاف المدرب البلجيكي: "اللاعبون تعاملوا بذكاء مع مجريات المباراة، وأحكموا التنظيم الدفاعي، واعتمدوا على الهجمات المرتدة رغم النقص العددي، والخطة كانت تقوم على استدراج المنافس وجرّه إلى ركلات الترجيح".

كما شدد سانتفيت على فخره الكبير بالمجموعة، مُشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً استثنائيًا على امتداد 120 دقيقة، واصفًا إياهم بالأبطال لما أظهروه من صلابة ذهنية وقتالية عالية، ومُشيرًا إلى أن هذا التأهل يمنح الفريق دفعة معنوية قوية لما هو قادم، خاصة في ظل تصاعد مستوى المنافسة في الأدوار المتقدمة.

وأتم توم سانتفيت تصريحاته قائلًا: "طموح منتخب مالي لا يقف عند حدود بلوغ الدور ربع النهائي، بل يتجاوز ذلك إلى المنافسة الجدية على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025".