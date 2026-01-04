حنبعل المجبري: كرة القدم في تونس متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات  

أبدى حنبعل المجبري، لاعب منتخب تونس، استيائه وغضبه عقب وداع نسور قرطاج بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 من دور الـ16 على يد منتخب مالي.

وقال المجبري بعد المباراة: "ربما لا يوافق الجميع على كلامي، لكن وضع كرة القدم في تونس متأخر جدًا منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. علينا الجلوس ومواجهة الواقع والعمل على تغييره بشكل جدي".

وأضاف: "المشكلة موجودة في كل شيء، من أبسط المهام في كرة القدم مثل إدارة المعدات وصيانة الملاعب، وحتى وسائل الإعلام، نحن بحاجة ماسة لتغيير الوضع".

وتابع: "الوضع مقارنة بالدول الأخرى مثل المغرب أصبح واضحًا، استضفنا أمم إفريقيا منذ عشرين عامًا، لكن لم نستفد شيئًا بعد ذلك".

وأشار المجبري: "الحديث عن كرة القدم في تونس قليل، وحتى وسائل الإعلام لا تغطي الموضوع بالشكل الكافي، وأنا لا أعيش هناك، لكن لا يمكن تجاهل الحقيقة".

وأكد اللاعب: "أتمنى ألا يفهم الجمهور تصريحاتي بشكل خاطئ، لكن خيبة الأمل كبيرة بعد الخروج من البطولة، وكان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل وهذا محبط جدًا".

وبخصوص استبداله أمام مالي قال: "أتفهم سبب تغييري بعد إصابتي وحصولي على بطاقة صفراء، ومن شارك بذل كل جهده".

وأضاف: "أعتذر للشعب التونسي على الصورة التي ظهرنا بها، أشعر بالاشمئزاز من الأداء، ومن الصعب الحديث بعد الإقصاء".

وختم المجبري تصريحاته بالتأكيد على حبه الكبير لتونس قائلاً: "وُلدت في فرنسا لكن حبي لبلدي لا يقل عن أي تونسي، ومن المؤلم أن أرى وضع الكرة بهذا الشكل. علينا العمل بجد من أجل المستقبل والبدء من الصفر، وعندما أقول الصفر أعني إعادة كل شيء من البداية".