كيف تصل بياناتك الشخصية إلى شركات التسويق؟ القومي لتنظيم الاتصالات يجيب

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصادر الحصول على بيانات المواطنين التي تُستخدم في المكالمات التسويقية المزعجة متعددة، أبرزها التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تتطلب إدخال رقم الهاتف ومعلومات شخصية أخرى.

وقال إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «المحور»، إن المستخدمين كثيرًا ما يتركون بياناتهم الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف في المحال التجارية والأسواق والصيدليات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات «تجمع هذه البيانات وتبيعها»، مؤكدًا أن بيع البيانات جريمة قانونية.

وطالب المواطنين بتوخي الحذر عند تقديم بياناتهم الشخصية، وعدم منحها لأي جهة غير معروفة أو غير موثوقة، لافتًا إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية في مصر يعالج هذه المشكلة، حيث ينص على ضرورة حفظ البيانات واستخدامها فقط في الغرض الذي جُمعت من أجله.

وأكد المتحدث باسم الجهاز أن عددًا من الشركات الكبرى أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بسبب مخالفات تتعلق بالمكالمات الترويجية، مضيفًا أن بعض الشركات بدأت في توفيق أوضاعها والالتزام بالقواعد، لا سيما فيما يتعلق بحماية بيانات المواطنين.

وأوضح أن الجهاز أصدر منذ أكثر من عام إطارًا تنظيميًا للمكالمات الترويجية والتسويقية، يلزم الشركات بتسجيل أرقام هواتفها عبر شركات المحمول، بحيث يظهر اسم الشركة أو الجهة المتصلة على هاتف المواطن، لتمكينه من معرفة هوية المتصل واتخاذ قرار الرد أو الرفض.

وأشار إلى أن أكثر من مليون خط سُجل بالفعل في هذه الخدمة حتى الآن، مؤكدًا أن الجهاز سيبدأ اعتبارًا من الأحد إغلاق أي خط أو هاتف يُستخدم من قبل الشركات في حال عدم الالتزام بالقانون.