شوبير: الأهلي يحتاج إلى 9 لاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن احتياجات الفريق الأحمر من اللاعبين خلال الفترة المُقبل.

وأكد شوبير أن الفريق بشكل أساسي ربما يكون بحاجة إلى ظهير أيمن وآخر أيسر، إلى جانب قلب دفاع آخر، مع لاعبين في خط الوسط وجناح أيمن وربما آيسر وكذلك رأس حربة.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ربما يحتاج إلى 8 أو 9 لاعبين الفترة القادمة".

كما تحدث شوبير عن إمكانية عودة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، إلى صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف: "هناك كلام يتردد عن وجود مفاوضات مع عبدالمنعم الموجود حاليا في قطر لخوض فترة تأهيل من الإصابة، لكن ليس لدي معلومة مؤكدة حول إمكانية عودته".