الإغاثة الإنسانية التركية تفتتح مجمعا تعليميا شمال سوريا

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، مجمع "سيد بابا" الذي شيدته ضمن جامعة الشام في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

ويقع المجمع في حرم جامعة الشام بمدينة أعزاز، ويتكون من مبنى تعليمي يضم 10 قاعات دراسية، إضافة إلى مسجد يتسع لألف و700 مصل.

وسيقدم المجمع خدماته باعتباره مركزا علميا لطلبة كلية الشريعة في جامعة الشام، فضلا عن أنه سيكون مكان عبادة لأهالي المنطقة.

وشهد حفل الافتتاح حضور وجهاء من سكان المنطقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين.

وفي كلمة خلال الحفل، قال رئيس جامعة الشام عز الدين قدور، إنهم يواصلون التعليم في ظروف صعبة منذ عام 2016، معربا عن سعادته بافتتاح المجمع الجديد.

من جانبه، أوضح عضو مجلس أمناء هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، محمد حنفي قوطلو أوغلو، أن تأسيس الجامعة انطلق من الإيمان بأن "هذه الحرب ستنتهي لا محالة، ويجب علينا إعداد الشباب الذين سيعيدون إعمار هذا الوطن".

وأشار إلى أن افتتاح المجمع يمثل خطوة إضافية نحو هذا الهدف المنشود، وتابع: "هؤلاء الشباب هم من سيبنون المستقبل".

بدوره، قال مدير مكتب العلاقات في أوقاف حلب أحمد عبد الحميد: "في هذا المجمع سيتعلم أبناؤنا، وسيساهمون في بناء مستقبل هذا البلد وأمنه. نشكر تركيا وهيئة الإغاثة الإنسانية على دعمهم".

وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ضمن حملة "نرمم الجراح ونبني الغد" إنشاء المساجد والمدارس والمراكز الاجتماعية في مختلف مناطق سوريا.

ومنذ عام 2011، تعمل الهيئة في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والتعليم وإقامة المشاريع الدائمة، مقدمة دعما اجتماعيا وتعليميا مستمرا لأهالي المنطقة.