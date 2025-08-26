ساهم محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، في انتصار فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في ثاني مباريات الريدز من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح في التشكيل الأساسي، قبل أن يخرج بديلًا في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

ولعب محمد صلاح 89 دقيقة، لم يسجل خلالها ولكنه صنع هدفًا من ثلاثة أهداف سجلها الريدز، ولمس الكرة 35، ومرر 18 تمريرة صحيحة من أصل 26 بنسبة نجاح 69%.

وبلغت نسبة الصناعة المتوقعة لصلاح 0.21، وبلغت الفرص الكبيرة 2، ولم يسدد على المرمى ولم يحاول المراوغة.

وفاز بالتحام أرضي وحيد من أصل اثنين خلال المباراة، وخسر الاستحواذ 10 مرات.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 6، بعدما حقق انتصاره الثاني تواليًا مع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الانتصار في الجولة الأولى أمام بورنموث بنتيجة 4-2، في مباراة سجل خلالها محمد صلاح هدفًا وحيدا.