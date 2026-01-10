الجيش الإيراني يتهم إسرائيل بتأجيج الفوضى ويتعهد بحماية الوطن

أكد الجيش الإيراني في بيان، مواصلته "حماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة"، إلى جانب رصد ما وصفه بتحركات "العدو" في المنطقة.

وأشار البيان إلى "مؤامرة جديدة" وبدعم من "إسرائيل وجماعات معادية" للإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن في المدن الإيرانية.

وأضاف الجيش الإيراني، في بيانه، أن الجهة التي وصفها بالعدو، والتي قال إنها كانت مسئولة عن "سفك دماء أبناء الشعب الإيراني خلال حرب الإثني عشر يوماً" في إشارة إلى إسرائيل، تحاول، وفق البيان، إثارة اضطرابات جديدة عبر ما اعتبره "ادعاءات كاذبة" بدعم الشعب الإيراني، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ودعا الجيش إلى "اليقظة والوعي الوطني"، والعمل في إطار "الوحدة والتلاحم الوطني" لإحباط ما وصفه بالمؤامرات.

وأكد البيان أن الجيش وبالتنسيق مع سائر القوات المسلحة سيواصل "رصد التطورات" في المنطقة، إلى جانب حماية "المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والأموال العامة بقوة وحزم.

وتشهد إيران في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات واسعة بدأت بأزمات اقتصادية ثم تحولت إلى احتجاجات سياسية غير مسبوقة منذ سنوات، دفعت السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المدن. وتشير تقارير دولية إلى أن التوترات الداخلية تتصاعد في ظل اتهامات متبادلة مع قوى إقليمية ودولية.