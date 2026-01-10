ليبيا: الدبيبة يخضع لتدخل طبي بسبب عارض صحي مفاجئ

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم السبت، تدخلاً طبياً بسيطاً داخل إحدى المؤسسات الصحية الوطنية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن «الحالة الصحية للدبيبة جيدة ومستقرة، وأنه في ترتيبات الخروج من المستشفى».

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مسئول لموقع «عين ليبيا» أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خرج من المستشفى عقب خضوعه للفحوصات الطبية إثر عارض صحي مفاجئ، مؤكدًا أن حالته العامة جيدة ومستقرة.

وأوضح المصدر، أن ما يُشاع عن تعرضه لأزمة قلبية لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن دخوله المستشفى كان بسبب ارتفاع في ضغط الدم وتراجع مؤقت في مستوى السكر، قبل أن يغادر بعد الاطمئنان على وضعه الصحي ويعود إلى مقر إقامته في مدينة مصراتة دون تسجيل أية تداعيات.

فيما نفت منصة «تبيان»، اليوم السبت، أنباء متداولة عبر إحدى القنوات الفضائية، بشأن استعداد الدبيبة، لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ألمانيا، وأكدت أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.