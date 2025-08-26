أعلن عالم الآثار الدكتور زاهي حواس عن صدور كتابه الجديد بعنوان "خوفو"، والذي يقدم من خلاله رواية تاريخية تجمع بين البحث الأثري والسرد الأدبي لتسليط الضوء على شخصية الملك صاحب الهرم الأكبر.

وأضاف أثناء استضافته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة النهار، مساء الإثنين، أن العمل الجديد يختلف عن كتبه السابقة، حيث يتناول حياة الملك خوفو من منظور روائي، مستندًا إلى الحقائق العلمية والاكتشافات التي وثقها خلال رحلته الطويلة في دراسة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن فكرة الكتاب جاءت نتيجة شغفه بشخصية الملك الذي ما زال يثير الجدل عالميًا، مشيرًا إلى أنه حاول أن يقدم صورة مختلفة تجمع بين عظمة الحاكم وعمق الإنسان، معتمدًا على خياله المدعوم بالحقائق الأثرية.

وأكد عالم المصريات، أن الرواية ستكشف جوانب غير مطروحة من حياة الملك، منها علاقته بمشروع بناء الهرم الأكبر، وأسرار الأسرة الحاكمة في تلك الحقبة، فضلًا عن تصوير الصراعات الداخلية التي صاحبت هذه المرحلة التاريخية.

واختتم حواس حديثه بالتأكيد على أن الكتاب يهدف إلى تقريب التاريخ من القراء بمختلف فئاتهم، وجعل شخصية خوفو أكثر قربًا من الجمهور، لافتًا إلى أن الرواية ستطرح قريبًا في المكتبات المصرية والعربية، ومن المنتظر أن تترجم إلى عدة لغات.