أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة

عبر الفنان أحمد مالك عن سعادته الكبيرة بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن دوره في فيلم "كولونيا" من إخراج محمد صيام.

وقال أحمد مالك في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: حقيقي كل الحب اللي وصلي عندي أغلى من أي جايزة، شكرا شكرا.

وأضاف: لو اتعلمت حاجة فه فهمت إن كلمة "ليه" ممكن توصلنا حتت كتير أوي. ده أول سؤال سألته لما بدأت أمثل، والسؤال ده خلاني أحب التمثيل بجد. ومن هنا بدأ المشوار، ولحد دلوقتي قبل أي شغلانة بسأل ليه الشخصية دي بتعمل اللي بتعمله، ومش بهدى غير لما ألاقي الرد. فعلا السؤال هو أول الطريق، والرد بيجي بعد تعب كتير.

وتابع: أنا حاسس إن الجايزة دي رد، بس الرد الأكبر أنتم، وإن شاء الله نحضر سوا نجاحات أكتر. شكرا من قلبي.

يذكر أن أحمد مالك هو أول ممثل مصري يحصل على جائزة أفضل ممثل في تاريخ مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "كولونيا" الذي نال عنه الجائزة، يتناول قصة شاب يعيش في ظل واقع اجتماعي صعب، ويطرح تساؤلات حول الحرية والمسؤولية والبحث عن الذات، في عمل درامي إنساني يمزج بين الواقعية والرمزية. الفيلم من إخراج محمد صيام، ويشارك في البطولة كامل الباشا ومايان السيد.