مدبولي: زيادة عدد مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 43 إلى 180 بفضل الاستثمار في البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورت من 43 مصنعًا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف إلى 180 مصنعا قائما في الوقت الحالي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إلى أن 120 مصنعا لا يزال تحت الإنشاء، فضلا عن طلبات جديدة قيد التقييم، وسط إقبال شديد جدًا من المستثمرين الأجانب والوطنيين.

وأرجع الفضل في ذلك إلى تطوير الموانئ، ومن بينها ميناء السخنة، وتمديد الأرصفة والبنية التحتية من طرق ومياه وصرف وكهرباء وغاز، الذي كلف عشرات المليارات، مشددا أننا «بدأنا اليوم نجني ثمارها».

وأضاف أن «بدون هذا الإنفاق الكبير على البنية الأساسية لم نكن لنجذب المجموعات العالمية والشركات العالمية لتتسابق على إنشاء مصانعها في مصر»، قائلا: «هذا هو بناء الدولة، وهكذا تقوم الدول وتحدث التنمية».

وأكد أن التحول الجاري يتضمن إحلال واردات بصناعات محلية كانت تُدفع مقابلها عملة صعبة، لتُنتج الآن داخل مصر بأيد عاملة مصرية وتُسعر بالجنيه، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب المصري.