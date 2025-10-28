عون: لبنان ملتزم بمكافحة الإرهاب ضمن جهود عربية مشتركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• كلمة الرئيس اللبناني في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب"..

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود جهود عربية مشتركة في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" في بيروت، الذي يستمر يومين، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "لبنان دولة وشعبا ومؤسسات، ملتزم ببذل كل جهد ممكن لمكافحة كل أشكال الإرهاب، وهذا الالتزام تجسد على أرض الواقع".

وأضاف أن الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية "قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية (لم يسمها)، وتمكنوا من الانتصار عليها في كل مرة".

ولفت الرئيس عون إلى أن لبنان "حقق انتصارات عسكرية وأمنية وفكرية ضد الإرهاب".

ورأى أن "الإنفاق الهائل على الحروب والصراعات، لو وُجه جزء منه نحو تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي، لكان كفيلاً بالقضاء على المخططات الإرهابية وإنقاذ الأبرياء".

الرئيس اللبناني دعا إلى "تجنيد الجهود الفكرية والمجتمعية لمواجهة هذا الخطر، وعزل المتطرفين وفضح مخاطرهم".

دوليا، شدد عون على أهمية "التعاون العربي والدولي في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة القضائية وتسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام"، مؤكداً أن مثل هذا التنسيق "يعزز قدرات الجميع في التصدي للإرهاب".

وأشار إلى أن "الجهود المبذولة عربيا في هذا المجال تعزز قدراتنا جميعا بمواجهة الأساليب المبتكرة للإرهاب السيبراني والبيولوجي وغيرِه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، افتتح المؤتمر الإقليمي بالنشيد الوطني اللبناني، تحدث بعدها مدير برنامج العدالة الجنائية الممول من الاتحاد الأوروبي القاضي خوسيه فرنانديز فيلالوبوس.

ثم تحدث منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الاوروبي السيد بارتيان ويغتر، في كلمته عن تعزيز العلاقات الأوروبية – العربية في مجال مكافحة الإرهاب.

فضلا عن كلمات سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، ووزير العدل اللبناني عادل نصار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان الرئاسة اللبنانية الذي لم يحدد فحوى تلك الكلمات.