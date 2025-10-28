مصدر قيادي حماس يرد على اتهام الحركة بالتباطؤ في تسليم جثامين الأسرى

قال مصدر قيادي بحركة حماس، إن الاحتلال يرفض دخول طواقم الصليب الأحمر والمقاومة لشرق غزة بحثا عن جثث أسراه.

وأضاف المصدر في تصريح لقناة الجزيرة التي لم تكشف عن هويته، أن الاحتلال يتعمد وضع عراقيل أمام عمليات البحث، مؤكدا أن رواية الاحتلال بشأن تباطؤ المقاومة كاذبة.

وأشار إلى أن الاحتلال يختلق أكاذيب بشأن الجثث لتنفيذ نيات عدوانية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس، إن الرفات التي تسلمته إسرائيل مساء أمس يعود إلى القتيل أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين.

وأضاف أن هذا الأمر يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق من قبل حماس، في اتهام جديد من إسرائيل للحركة بأنها لا تلتزم بإعادة جثامين الأسرى القتلى.

وأفادت الحكومة الإسرائيلية، بأنه من المقرر أن يعقد نتنياهو جلسة أمنية لبحث الخطوات التي تتخذها إسرائيل في مواجهة ما سمتها «الانتهاكات».