عون يؤكد التزام لبنان بمكافحة الإرهاب

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده حكومةً ومؤسساتٍ وشعباً ومجتمعاً وأفراداً ببذلِ كلِ جهدٍ ممكن لمكافحة الإرهاب.

وقال عون، خلال مشاركته اليوم في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول" التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب: التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الارهابيين الأجانب"، إن "ما من شيءٍ على الإطلاق يمكنُ أن يبررَ الإرهاب ، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني، كما القوى المسلحة اللبنانية كافة، بذلوا تضحياتٍ كبيرةً في مواجهةِ الإرهابيين، وفي مكافحةِ إرهابِهم وانتصروا عليهم كلَ مرة".

وأضاف: "انتصرنا عليهم في المواجهاتِ العسكرية، كما في المواجهاتِ الأمنية وبالمواجهة الفكرية والثقافية والأهلية."

وقال إن " الإرهاب جرثومةٌ لا تنمو إلا في الظلمِ والظلام. وبالتالي فأنوارُ العدالة وأضواءُ الحداثة، عاملٌ حاسمٌ في القضاءِ عليها. وهو ما نتعاون لتحقيقِه مع كلِ أصدقائِنا في محيطنا وفي العالم".

ونوّه الرئيس عون بـ " الجهودِ المبذولة عربياً في هذا المجال. من أجل تعاونٍ قضائيٍ وأمنيٍ ومعلوماتيٍ شامل، يعززُ قدراتِنا جميعاً، بمواجهةِ الأساليب المبتكرة للإرهاب السيبراني والبيولوجي وغيرِه".

واعتبر أن ذلك " يقتضي مزيداً من المأسسة العربية والدولية، في آليات تبادل المعلومات وتقديمِ المساعدة القضائية وتسليم الملاحَقين وتنفيذِ الأحكامِ القضائية. فالإرهابُ اليوم باتَ مُعَولماً. وهذا يقتضي منا عولمةَ مكافحتِه أيضاً".

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء العدل العرب ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعدد من القضاة من الجهات القضائية العربية المعنية، وموظفي إدارات التعاون الدولي بوزارات العدل العربية، والقضاة والمسؤولين من الهيئات القضائية الأوروبية.

وانطلق المؤتمر أمس الإثنين بسلسلة من الجلسات التحضيرية لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب. ويستمرّ المؤتمر حتى غد الأربعاء .

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مدير برنامج العدالة الجنائية الممول من الاتحاد الاوروبي القاضي الرئيسي خوسيه ماريا فرنانديز فيلالوبوس ، كما ألقى منسق مكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي بارتيان ويغتر كلمة حول العلاقات الاوروبية –العربية في مجال مكافحة الإرهاب.

وألقت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال كلمة الاتحاد الأوروبي. كما ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة في المؤتمر .