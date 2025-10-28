مفوض المنظمات الأهلية بغزة: التحضير لعرض خطة مصرية فلسطينية عربية لإعادة الإعمار

قال الدكتور أمجد الشوا مفوض المنظمات الأهلية بمدينة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ويمنع مرور ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، معظمها تحمل مواد غذائية ودقيقا ومستلزمات إيواء.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 200 شاحنة فقط، مما يعمق الأزمة الإنسانية في وقت يعتمد فيه أكثر من 90% من سكان القطاع بشكل كامل على المساعدات.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح ضد المدنيين عبر التحريض على المنظمات الدولية، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واستهداف مقراتها وموظفيها ومن خلال قانون بالكنيست بحظر عملها ومنع دخول مساعداتها.

وأشار الشوا إلى أن أزمة الدقيق في غزة أصبحت من أبرز مظاهر المعاناة بعد وقف العدوان، إذ تعمل المخابز بطاقتها القصوى لتغطية نصف احتياجات العائلات فقط، في حين دُمر عدد كبير من المخابز والمصانع خلال الحرب.

ودعا الشوا إلى إدخال كميات أكبر من القمح والمستلزمات بشكل عاجل، إضافة إلى توزيع الدقيق مباشرة على الأسر المتضررة.

وبيّن الشوا أن الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية وضعت خططا متكاملة لمرحلة الإغاثة العاجلة والتعافي، تشمل إعادة تأهيل خدمات المياه والصحة والتعليم، ودعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية.

وأشار إلى وجود خطة مصرية فلسطينية عربية لإعمار غزة، يجري التحضير لعرضها خلال مؤتمر دولي بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد الشوا على أن إزالة الركام تمثل تحديا ضخما إضافيا، إذ يقدر حجمه بما بين 35 و60 مليون طن، ويشكل خطرا على السكان وجهود الإغاثة وعودة النازحين.

وفيما يتعلق بأزمة الإيواء، أكد الشوا أن آلاف الخيام الجاهزة للإدخال ما زالت مكدسة على المعابر بسبب القيود الإسرائيلية، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 300 ألف خيمة لإيواء أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فقدوا منازلهم.

وقال الشوا إن الشتاء المقبل سيكون قاسيا على آلاف الأسر التي تعيش في خيام مهترئة لا تقي البرد ولا المطر، محذرا من كارثة إنسانية حقيقية ما لم يسمح بدخول مواد الإيواء والمساعدات الأساسية فورا.