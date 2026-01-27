رئيس الناتو: لا يمكن لأوروبا الدفاع عن نفسها دون مساعدة أمريكية

أصر الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (الناتو ) مارك روته اليوم الاثنين، على أن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها دون الدعم العسكري الأمريكي، وأنه سيتعين عليها أكثر من مضاعفة أهداف الإنفاق العسكري الحالي لتكون قادرة على ذلك.

وقال روته لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "إذا كان هناك من يعتقد هنا ، أن الاتحاد الأوروبي أو أوروبا ككل يمكنها الدفاع عن نفسها دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنكم ذلك". وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة "بحاجة إلى بعضهما البعض".

وازدادت حدة التوتر داخل حلف الناتو بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة في الأسابيع الأخيرة بضم جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع لحليفة الناتو، الدنمارك.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الداعمين الأوروبيين لجرينلاند، لكنه تراجع لاحقًا عن تهديداته بعد التوصل إلى "إطار" لاتفاق بشأن الجزيرة الغنية بالمعادن، بمساعدة روته. ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق.

ويربط الحلف العسكري المكون من 32 دولة بند الدفاع المشترك، المادة الخامسة من معاهدة واشنطن التأسيسية للناتو، التي تلزم كل دولة بالدفاع عن أي دولة حليفة تتعرض أراضيها للتهديد.