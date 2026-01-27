 وصول قافلة مساعدات أممية إلى مدينة كوباني شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 7:47 ص القاهرة
وصول قافلة مساعدات أممية إلى مدينة كوباني شمال شرق سوريا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 7:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 7:33 ص

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة أفرغت إمدادات إنسانية في مدينة عين العرب (كوباني) المحاصرة شمال شرق سوريا.

وتعد هذه أول قافلة مساعدات تصل إلى المنطقة منذ اندلاع القتال بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الكرد في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الحكومة قد شنت هجوما سيطرت خلاله على مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها قسد سابقا، تاركة الجيوب ذات الأغلبية الكردية تحت سيطرة القوات التي يقودها الكرد.

ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم الثلاثاء الماضي وتم تمديده أمس الأول السبت لمدة 15 يوما إضافية، صامد إلى حد كبير، رغم ورود تقارير عن مناوشات متقطعة، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بحدوث انتهاكات.


