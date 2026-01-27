ألمانيا تتوقع تحقيق تقدم سريع في نشر لوائها المدرع في ليتوانيا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يتوقع تحقيق تقدم سريع في نشر اللواء المدرع 45 في ليتوانيا، في إطار تعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

خلال زيارة التعارف التي قام بها وزير الدفاع الليتواني الجديد روبرتاس كاوناس للعاصمة الألمانية برلين، قال بيستوريوس مساء اليوم الاثنين إن هذا اللواء "سينمو بخطوات كبيرة خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح الوزير الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن 500 عنصر من أفراد اللواء متمركزون حاليًا بشكل دائم هناك. ومن المقرر هذا الأسبوع إلحاق كتيبتين قتاليتين باللواء، هما كتيبة المشاة الآلية المدرعة 122 من مدينة أوبرفيشتاخ وكتيبة الدبابات 203 من منطقة أوجوستدورف.

وأضاف بيستوريوس أن نقل هاتين الكتيبتين إلى ليتوانيا سيتم فور اكتمال البنية التحتية اللازمة هناك. من جانبه، تعهد كاوناس بأن تكون جميع المباني والمنشآت المطلوبة للواء جاهزة بحلول نهاية عام 2027.

وفي فبراير/شباط المقبل، ستُلحَق أيضًا مجموعة القتال متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل في ليتوانيا باللواء المدرع 45. وقال بيستوريوس: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد. اللواء يتوسع ويجري تدريباته ميدانيا، وسيكون عام 2026 عامًا يشهد أنشطة تدريبية مكثفة بشكل خاص بمشاركة ألمانية".